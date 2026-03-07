第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）に出走するタイダルロック（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）は前走の京成杯４着から巻き返しを狙う。昨年の日本ダービー馬クロワデュノールを叔父に持つ良血馬を４つのポイントからチェックする。【戦歴】昨年７月の福島・芝２０００メートルで新馬勝ち。勝ち時計は２分８秒１と極端に遅