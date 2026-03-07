◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド第２戦・韓国戦（東京ドーム）前の練習でフリー打撃を行った。５スイング目で右中間へのサク越えを披露。三塁側では韓国ナインが凝視し、韓国メディアも一斉にカメラを向けるなど、改めて注目度の高さを示した。前日６日の台湾戦（東京ドーム