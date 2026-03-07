◆オープン戦オリックス―巨人（７日・京セラドーム）巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝が来日初先発し、３回７安打４失点で降板。球数６８で与四死球３、３奪三振の内容に「結果としてはいいものが出せず悔しいんですけど、今日の試合から学べることは多かったと思います。これから取り組まないといけないこともたくさんあったので、そこは次に生かしたい」とコメントした。