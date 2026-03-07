ＴＢＳの日比麻音子アナウンサーのヘアドネーション後の姿が話題になっている。７日までに自身のインスタグラムを更新した日比アナは「目標としていたヘアドネーション。ついにヘアカットできました！３３センチほどをバッサリと」と目標を達成したことを報告。「誰かの役に立てれば…そんな想いで１年半以上大切に育ててきました」と想いをつづり、「どなたかの力になりたいと思えば思うほど、まずは自分を大切にしなければ