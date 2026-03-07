◆オープン戦阪神１―０ソフトバンク（７日・甲子園）阪神・藤川球児監督が新外国人右腕・モレッタの“爆笑”の甲子園デビューを「興奮してたんでしょうね。興奮していたんでしょう」と振り返った。モレッタは１点リードの８回に登板し、１回１安打無失点２奪三振の好投。２死からオスーナを内角直球で見逃し三振に仕留めた後、グラブをたたき、堂々たる姿で間違えてソフトバンク側の三塁ベンチに歩き出した。気付いた三塁手