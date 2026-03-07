和のイメージが強い切り干し大根ですが、素材そのものにくせがないので、意外と洋風の味つけにもぴったり！シャキシャキとした食感に、オレンジのさわやかな香り。そこにスモークサーモンのうまみを重ねれば、ぐっと華やかなラぺに変身。いつもの常備食材が、食卓に彩りを添える一皿に仕上がります。『切り干し大根とオレンジ、スモークサーモンのラぺ』のレシピ材料（2人分）切り干し大根（乾燥）……20g にんじん……1本（約150g