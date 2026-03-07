長野県長野市で7日に自民党県連の合同会議が開かれ、「政治とカネを巡る問題」で見送っていた政経懇談会について今年 開催することで了承されました。7日に長野市内で開かれた自民党県連の合同会議。県関係の国会議員や支持団体など約40人が出席し、先月の衆議院選挙で初めて県内5つの小選挙区すべてで自民が議席を独占した結果などが報告されました。会議は冒頭を除いて非公開で行われ、県連の宮下一郎会長によりますと「政治とカ