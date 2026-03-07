７日、全人代がメディアセンターで開いた国民生活関連の記者会見で、質問に答える懐進鵬教育部長。（北京＝新華社記者／王曦）【新華社北京3月7日】中国教育部の懐進鵬（かい・しんほう）部長は7日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の国民生活関連の記者会見で、昨年の高校段階の粗就学率は92％に達し、全国で新設・改築・増築された高校は1300カ所、新たに追加された定員は149万人に上り、より多くの子どもたちが高