WBC(ワールドベースボールクラシック)では各チームのホームランパフォーマンスにも注目が寄せられています。イギリス代表は1次ラウンドグループB・メキシコ戦での6回、1アウトの場面に打席に入ったハリー・フォード選手がレフトスタンドへ同点の特大アーチを放ちます。ベンチへ戻ると、チームメートがバッキンガム宮殿などでおなじみの近衛兵が頭にかぶるベアスキンをフォード選手にかぶせます。さらにベンチ内で赤い制服を着せら