◇オープン戦広島2―3中日（2026年3月7日マツダ）広島・大瀬良大地投手（34）が「右下腿筋損傷」で開幕絶望であると7日、判明した。新井監督が中日戦後に「ちょっと下半身のコンディション不良。ふくらはぎということなので。（開幕は）厳しいと聞いている」と説明した。大瀬良は当初8日の中日戦の登板が見込まれた。これを回避して3軍に合流する。代わってドラフト5位・赤木（佛教大）が先発する予定だ。大瀬良は5日