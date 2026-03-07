ソフトバンク戦に先発し、3回無失点と好投した阪神・大竹＝甲子園阪神は大竹が制球良く投げ分けて3回を2安打、速球に伸びがあった高橋は3回1安打に抑え、そろって無失点と先発枠入りへ順調な調整ぶり。木浪が3安打と光った。ソフトバンク先発の尾形は4回1失点でも4四死球と制球に課題。