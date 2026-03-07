お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが６日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。この日は、芥川賞作家で、お笑いコンビ・ピースの又吉直樹をゲストに招いた。又吉は、お笑い芸人を志したきっかけを聞かれて「吉本新喜劇を見てて、お笑い好きやなってなったのが。（間）寛平師匠を見てて。（新喜劇で）一番最初に認識して、『この人おもしろい！』ってなったのは寛