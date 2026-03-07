全日本柔道連盟は7日、東京都多摩市の国士舘大で日本代表男女合同練習会を開いた。世界選手権や五輪で行われる混合団体で金メダルを獲得するための中長期的な強化戦略の一つ。日本代表レベルの男女による合同練習会はこれまで行われておらず、初めての試みとなった。男女3人ずつの計6人による混合団体戦は世界選手権では2017年から、五輪では2021年東京大会から実施されている。五輪では2大会連続決勝でフランスに敗れて銀メダ