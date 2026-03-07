きょう7日放送のテレビ大阪『大阪43市町村を大調査！誰も知らんキング』（後7：54）は、「なにわのドライブミステリーランキング」で盛り上がる。【画像多数】思わず目を疑う…枚方の“国会議事堂”、堺の“ピラミッド”など同番組は、独自の視点で大阪府43市町村を徹底リサーチし、番組オリジナルのランキングを作成、住んでいる人も気づかない大阪の魅力を再発見するバラエティー。今回は、20本以上の国道がひしめく道の迷宮