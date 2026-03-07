俳優の沢村一樹（58）が7日、自身のインスタグラムを更新。「奇跡的にチケットが手に入りました！」と、ワールドベースボールクラシック（WBC）を妻と観戦したことを報告し、夫婦2ショットを公開した。【写真】WBCを観戦した沢村一樹と“野球好き”な妻の夫婦2ショット投稿では2枚の写真をアップ。展示されている侍ジャパンのユニホームの前での妻との2ショットと、球場の客席で掲げられた日本国旗の写真を披露した。「かな