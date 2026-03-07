3月7日の阪神11R・フィリーズレビュー（芝1400メートル）は10番人気のギリーズボール（牝3＝手塚久、父エピファネイア）が制した。勝ち時計は1分20秒6。2番人気のサンアントワーヌ（牝3＝鹿戸、父ドレフォン）は2着だったサンアントワーヌに騎乗した荻野極は「馬の雰囲気は良かったです。スタートをよく出てくれて道中、リズムを取りながらスムーズな競馬ができました。勝ち馬との差は枠順もあると思います。この馬自身は上手