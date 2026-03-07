[3.7 J1百年構想リーグ EAST第5節](メルスタ)※16:00開始主審:中村太<出場メンバー>[鹿島アントラーズ]先発GK 1 早川友基DF 3 キム・テヒョンDF 16 溝口修平DF 22 濃野公人DF 55 植田直通MF 6 三竿健斗MF 10 柴崎岳MF 71 荒木遼太郎MF 77 チャヴリッチFW 9 レオ・セアラFW 40 鈴木優磨控えGK 29 梶川裕嗣DF 5 関川郁万DF 7 小川諒也DF 32 松本遥翔MF 14 樋口雄太MF 24 林晴己FW 11 田川亨介FW 17 エウベルFW 34 徳田誉監督鬼