リンクをコピーする

【J1百年構想リーグ EAST第5節】(フクアリ)千葉 2-1(前半0-0)柏<得点者>[千]津久井匠海(48分)、石川大地(61分)[柏]久保藤次郎(88分)<警告>[柏]中川敦瑛(42分)主審:上村篤史└“千葉ダービー”制した千葉、5949日ぶりのJ1勝利! 柏は猛攻及ばず早くも今季4敗目…