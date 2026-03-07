[3.7 J1百年構想リーグ EAST第5節 千葉 2-1 柏 フクアリ]7日、J1百年構想リーグ EAST第5節がフクダ電子アリーナで開催され、ジェフユナイテッド千葉と柏レイソルが対戦した。MF津久井匠海のゴールで千葉が先制すると、FW石川大地が追加点。DF久保藤次郎に1点を返されるも逃げ切った千葉が、2009年11月22日以来、5949日ぶりにJ1での勝利を手にした。第4節で町田に1-2で敗れて、勝ち点2の10位に転落した千葉。町田戦の先発から2