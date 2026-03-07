薬袋に穴をあける（⇒次へ）【画像を見る】天才的な薬収納のアイデア病院でもらった薬。気づくと袋が増えて「これ誰の？」「どの薬だっけ？」と探してしまうことありますよね。できることなら、取り出しやすく、誰の薬か一目で分かる収納が理想です。そんな悩みに「これで正解だった」と感じる人が続出している、発想が天才な管理アイデアがInstagramで話題です。■袋のままファイリングするだけ。薬管理がラクになる収納方法100均