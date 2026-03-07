◇オープン戦巨人―オリックス（2026年3月7日京セラドーム）巨人の新外国人右腕のブライアン・マタ投手（26＝レッドソックス3A）が7日、オリックス戦で先発し、3回7安打4失点だった。初回先頭の宗から太田、西川にいきなり3連打を浴び、死球も与えるなど制球に苦しみ、この回に3失点すると、続く2回も1安打2四球で1失点。ただ、最速157キロをマークした。開幕へ不安の残る結果になり「いいものが出せずに悔しいが、今日