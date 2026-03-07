【嘉義共同】台湾の卓栄泰行政院長（首相）が7日、日本を訪問し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦した。現職の行政院長の訪日は1972年に日本と台湾が断交して以来、初めてという。台湾の中央通信社が報じた。