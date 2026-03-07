侍ジャパンの佐藤輝明内野手（26）が7日、自身のインスタグラムを更新し阪神の通訳でブラジル代表の伊藤ヴィットル内野手（31）に“エール”を送った。佐藤はストーリーズに伊藤ヴィットルがこの日の米国戦で米国の守護神、メイソン・ミラーと対戦している動画を投稿。コメントを付けることはなかったが、難敵と対峙する同僚に声援を送るかのような投稿だった。伊藤ヴィットルはこの日、5番・遊撃で先発出場。最速164キロを