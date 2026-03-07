中日は田中が3安打の固め打ちで、俊足を生かした好走塁も光った。先発枠入りを狙う松木平は5回を4安打2失点でまとめた。広島はドラフト2位新人の斉藤汰が力強い投球で1回無失点とアピール。モンテロが中越えソロを放った。