（資料写真）７日午前１１時４５分ごろ、平塚市大島の建設業の男性（８６）方の敷地にある倉庫が燃えており、火と煙が出ていると近隣住民から１１９番通報があった。建設資材などが入っていた倉庫２棟が全焼し、トラック１台も焼いた。男性らけが人はいなかった。神奈川県警平塚署が出火原因を調べている。