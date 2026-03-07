お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹が、７日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。芸人を志したキッカケを語った。又吉は、小さい頃「大人がどこで笑うかとかはすごく気にしてた。日常で、何で今笑ったのかなとかは異常に気になる」子供だったそう。特に「父親が酒好きで酒癖が悪かったから、その機嫌をどう取るかとか、その影響はあると思う」と語る。そんな中、芸人になろうと