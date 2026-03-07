◆オープン戦阪神１―０ソフトバンク（７日・甲子園）ソフトバンク・小久保裕紀監督が阪神の新助っ人の思わぬ行動に、思わず笑った。８回に登板したモレッタが３アウトを奪うと、阪神の一塁側ベンチではなく、ソフトバンクの三塁ベンチに向かって悠然と引き揚げた。阪神・藤川監督が慌てて呼び戻す“爆笑シーン”となったが、小久保監督も「あれ、なんで来たの？」と「？」マーク。甲子園での初登板だったことを聞くと「１年目