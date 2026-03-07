◆明治安田Ｊ２＆Ｊ３百年構想リーグ▽第５節藤枝１―１（ＰＫ６―５）磐田（７日・藤枝総合運動公園サッカー場）Ｊ２磐田は今季初の静岡県勢対決となる藤枝戦にＰＫ戦の末、敗れた。これまで、４試合はすべてＪ３クラブが相手で今季初めてＪ２クラブとの対戦。今季藤枝の指揮官に就任した元日本代表・槙野智章監督と一方磐田は、コーチから昇格した志垣良監督による新監督対決となった。ともに今季初の連勝がかかった試合で