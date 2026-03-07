◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第５節ＦＣ東京３―０横浜ＦＭ（７日・ＭＵＦＧ国立）横浜ＦＭが敵地でＦＣ東京に０―３で完敗を喫した。前半３２秒でＤＦラインの裏を簡単に突かれて先制点を献上すると、同１６分にも自陣右サイドを相手の佐藤龍之介にカットインを許して追加点を許す。さらに後半も１分で３失点目を許すなど、試合内容も含めて、厳しい結果を突きつけられた。試合後、大島秀夫監督は「ゴール裏、