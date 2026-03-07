◆オープン戦オリックス―巨人（７日・京セラドーム）巨人・則本昂大投手（３５）が２番手で３回５安打４失点、１奪三振２四球。今季２度目の実戦で６２球を投じ、直球は最速１４７キロだった。来日初先発で３回４失点と打ち込まれたマタのあとを受け、４回から登板。先頭に左中間二塁打を浴びると、その後１死二塁から途中出場の杉沢に右前にポトリと落ちる適時打を許した。続く５回は先頭への四球、二塁打などで１死二、三