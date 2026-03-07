◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第５節ＦＣ東京３―０横浜ＦＭ（７日・ＭＵＦＧ国立）ＦＣ東京がＦＷ長倉幹樹、ＭＦ佐藤龍之介、ＦＷマルセロヒアンの得点で２試合ぶり勝利を挙げ、勝ち点を１０に伸ばした。守っては今季５試合目で初の無失点となった。＊＊＊松橋力蔵監督は中継インタビューで「入りから最後まで集中を欠かすことなく、我々らしい戦いができたゲームだった。（完封も）素晴らしいの一