◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル、良）伝統の桜花賞トライアルに３歳牝馬１８頭が出走し、２番人気のサンアントワーヌ（美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は２着だった。荻野極騎手は昨年、結婚を発表後、義父である鹿戸師とは昨夏の七夕賞（バラジ＝１１着）以来、２度目となる重賞の舞台。初コンビとなる同馬は、初めての関西圏のレースで、栗東に滞在して今回のＧ２に