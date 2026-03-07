◆オープン戦オリックス―巨人（７日・京セラドーム大阪）オリックス・九里亜蓮投手が、あらためて開幕投手に立候補した。巨人を相手に３回を３安打無失点、５２球で交代。３者凡退は一度もなかったが、粘りの投球で本塁を踏ませなかった。この日の投球について「全体的にあまり良くなかった。僕の中であまり手応えを感じたところはない」と厳しく自己採点したベテラン右腕。現時点で確定していない開幕投手については反応し、