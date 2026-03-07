◆オープン戦阪神１―０ソフトバンク（７日・甲子園）ソフトバンクの育成選手、ホセ・オスーナ外野手が自身初めて１軍の試合に出場した。来日４年目の１８歳は６回に代打で出場し、高橋の高めの１４７キロに空振り三振。８回の第２打席もモレッタに見逃し三振を奪われた。ドミニカ共和国出身で、２３年に１５歳で入団した有望株。大観衆の甲子園でのデビューに「緊張というより少し不安というか。ドキドキ、わくわくした」と振