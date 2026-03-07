ドラマ「ふつうの人々」で知られる女優のデイジー・エドガー＝ジョーンズが、新作映画「Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow」に出演する方向だ。デッドラインによれば、ガブリエル・ゼヴィンによる同名ベストセラー小説を映画化する新作で、パラマウントとの交渉最終段階にいるという。 【写真】アイルランドのテレビドラマで席巻透明感あふれる人気女優 監督は「Coda コーダ あいのうた