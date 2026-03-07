◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 13-0 チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)今大会初戦の先発バッテリーを任された山本由伸投手と若月健矢選手の活躍もあり、チャイニーズ・タイペイ打線を無失点におさえた侍ジャパン。山本投手は3回途中まで投げ、3四球と苦しむ場面もありましたが、結果的には被安打0、無失点と好投しました。この二人といえば、かつてオリックスでチームに多くの勝利をもたらし