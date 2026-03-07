「フィリーズＲ・Ｇ２」（７日、阪神）１０番人気のギリーズボール（牝３歳、美浦・手塚久）が重賞初制覇を飾った。勝ち時計は１分２０秒６。２着には２番人気のサンアントワーヌ、３着には４番人気のアイニードユーが入り、上位３頭が桜花賞への優先出走権を獲得した。出遅れ気味のスタートとなったギリーズボールは序盤、行きたがるのをなだめながらの追走。内ラチ沿いからスルスルとポジションを上げると、直線も狭い内に