SNSのフォロワーが多ければ有利なのは、人気商売において当たり前の話である。グラビアアイドル（以下グラドル）やセクシー女優はフォロワーが多いと映像作品の売り上げが上がり、イベントチケットが捌ける、撮影会の枠が埋まる、知名度アップなど、とにかくウハウハだ。もし配信で収益を得ているならフォロワーがものを言うところがあり、熱量の高いファンがいるほど収入が伸びる。さまざまなSNSがある中で、特に優遇されや