「にくまん子」――口にするのをほんの一瞬ためらってしまう、インパクト抜群のペンネームだ。だが、彼女が描くのは下世話でも奇抜でもない。現代を生きる男女の、痛いほどリアルな恋愛模様である。過去作『泥の女通信』は、シンガーソングライター・あいみょんが絶賛したことでも話題になった。そんな彼女が昨年10月にスタートさせたのが、マンガSPA！で連載中の『恋のカスと愛のクズ』だ。本作の主人公は女性二人。ひとりは