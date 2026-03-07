西武先発の平良。3回を無得点に抑えた＝高知市春野西武は先発再転向の平良が切れのあるツーシームで内角を突き、3回を1安打無得点に抑えた。二塁の定位置を狙う外崎は二塁打を含む2安打でアピール。ヤクルトは先発枠を目指す山野が4回5安打1失点とまずまずの内容だった。