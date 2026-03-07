立憲民主党と公明党の看板公明党は来年春の統一地方選への対応を巡り、地方議員を中道改革連合に合流させず、独自候補を擁立する方針を固めた。立憲民主党も候補を擁立し、公明との選挙協力を目指す。中道の衆院選惨敗を受け、両党の地方組織は当面存続し、衆院議員が所属する中道との3党に分かれた状態が続く方向となった。参院議員の扱いは別途検討する。複数の関係者が7日、明らかにした。公明執行部は6日夜、地方組織との