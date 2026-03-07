「中山牝馬Ｓ・Ｇ３」（７日、中山）６番人気のエセルフリーダ（牝５歳、美浦・武藤）が、好位から鮮やかに抜けだして重賞初Ｖを飾った。鞍上の武藤雅騎手（２８）＝美浦・水野＝は、これがデビュー１０年目でうれしいＪＲＡ重賞初制覇達成。２着は１１番人気のビヨンドザヴァレーで、３着には３番人気のパラディレーヌが入った。勝ち時計は１分４７秒１（稍重）。デビュー１０年目で自身初の重賞Ｖを決めた武藤は「とにかく