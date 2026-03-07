2026年３月７日に開催されたJ１百年構想リーグでアウェーの横浜F・マリノスがFC東京に０−３と完敗。立ち上がりの１分にいきなり失点し、流れを掴めないまま16分にはFC東京の佐藤龍之介に豪快なシュートを決められてしまう。その後も攻撃の形が見えず、劣勢のまま前半を終えた。オフサイドやVARの判定もあり２失点で済んだものの、パッとしない45分だった。実際、前半を終えての横浜FMのシュート数は１本、ゴール期待値は0.08