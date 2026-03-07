FC東京は３月７日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節で横浜F・マリノスとMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦し、３−０で快勝した。試合は開始32秒、佐藤恵允のスルーパスに反応した長倉幹樹がダイレクトシュートを決めて先制。その後、16分に佐藤龍之介、46分にマルセロ・ヒアンが追加点を挙げ、危なげなく勝ち切った。試合後のフラッシュインタビューで長倉は、先制ゴールでチームを勝利に導いた気持ちを問われ