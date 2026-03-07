引退した小平さんのセカンドキャリアにも注目が集まっている(C)Getty Images先に閉幕したミラノ・コルティナ五輪終了後にはオリンピックで通算10個のメダルを獲得した高木美帆が現役引退を表明。長くスピードスケートをけん引してきた選手の引退とあって反響が拡がっている。【写真】印象激変！小平さんがセカンドキャリアを報告した実際の姿同時にこれまでスピードスケートで確固たる成績を残してきた選手の「第二の人生」