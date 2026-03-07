イ・ジョンフを筆頭に打線には実力派が揃っている韓国(C)Getty Images互いに白星発進。ナインは万全の状態で宿命の日韓対決を迎える。3月7日に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドで、日本代表は韓国代表と対戦する。純粋に戦力だけで判断すれば、プールC最大のライバルと言える相手との対戦は、ハイレベルな攻防が期待される。もっとも、韓国側は、この対決をよりリアリスティックに捉えている。