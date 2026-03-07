赤城乳業は、これまでのアイスパフェシリーズを刷新し、「スペシャルパフェ 幸せのチョコバニラ、贅沢ストロベリー、トリプルクッキー＆バニラ、ダブルチョコミント」を3月10日から発売する。パフェアイス購入者様への調査をきっかけに、スペシャルパフェの商品開発がスタートした。「パティスリーRyoura」の菅又亮輔シェフが監修し、風味や食感、全体の構成にこだわり尽くしたスペシャルな仕様になっている。「スペシャルパフェ