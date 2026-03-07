声優の花澤香菜（36）が7日、自身のインスタグラムを更新し、体調も回復し、仕事を再開していることを報告した。花澤は体調不良のため、1日に開催を予定していたラジオの公開収録イベント中止を発表。「発熱の症状があり、新型コロナ・インフルエンザの検査を行いどちらも“陰性”でしたが、体調回復が見込めず開催を中止させていただきます」としていた。その後、火曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」も3日の放送