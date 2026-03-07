「母が認知症になってからは、あんなに得意だった料理もしなくなって。青白い顔で座っているだけ。でも、私がサポートしながら台所に立つと、料理を完成させることができたんです。すると、認知症になる前のように豊かな表情になって、母には感情が残っているって、うれしくなりました」【写真】「親子3人の大事な思い出」認知症診断後、家族3人での旅行の様子脳科学者・恩蔵絢子さんの暮らしの工夫そう語るのは、脳科学者で、東