気象台は、午後4時16分に、暴風警報を奥尻町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・奥尻町に発表 7日16:16時点檜山地方では、7日夜遅くから8日明け方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■奥尻町□暴風警報【発表】7日夜遅くから8日明け方にかけて警戒風向北西・陸上最大風速20m/s